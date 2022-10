Há mais de 30 anos, as Nike Air Max mudaram a marca (e as sapatilhas em geral) ao dar aos consumidores um simples vislumbre. Através de uma pequena janela, podiam finalmente ver a tecnologia revolucionária em ação. Era o surgimento da unidade Air visível. As originais de 1987 nunca passaram de moda, exibindo uma elegância inconfundível sem grande esforço. A mais recente paleta de cores em Branco Summit com um Swoosh em Sunset Pulse e detalhes em Verde Kinetic é perfeita para a primavera.