Toque casual: lona de cânhamo? Confere. Resguardo em camurça? Certíssimo. Estética da sola exterior em crepe? Confirma-se. Voltando atrás no tempo até ao ano de 2004, esta é uma reedição das cobiçadas Air Max 1 "Crepe Hemp". A postos para completar o teu look, os detalhes em Mint Foam contrastam com a parte superior em castanho médio e Natural fácil de combinar, enquanto os materiais texturizados colocam-te um passo à frente do resto. Para proporcionar um acabamento de luxo, a sola exterior distinta (e bastante macia) adiciona um aspeto sofisticado que vai roubar as atenções. Desfruta, pois nada irá conter a tua próxima jogada.

SKU: FD5088-200