O que significa uma cor? Um estilo cobiçado, história e reputação para definires o teu look. As explosões de cor em Infrared remetem para as sapatilhas que levantaram voo pela primeira vez em 1989 no palco principal. O néon elétrico, popularizado por outra silhueta clássica de Tinker Hatfield, combina na perfeição com vários tons de cinzento para um look arrojado fácil de combinar. As "asas" únicas permitem personalizar os atacadores, os detalhes em preto aumentam o contraste e direcionam as atenções para os detalhes em Infrared vistosos e o amortecimento Air proporciona o conforto digno de uma estrela que adoras. Aperta os atacadores e deixa que as Air Jordan 4 falem por ti.

SKU: DH6927-061