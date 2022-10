Até pode ser que não consigas apanhar o Homem Biscoito de Gengibre, mas esta reedição cobiçada pode vir a ser tua. Recuperando a famosa paleta de cores revelada em 1999, as AJ14 "Light Ginger" contam com pele premium para um look e uma sensação elevados. Enquanto isso, a tecnologia Zoom Air no antepé e no calcanhar oferece-te a vantagem de que precisas para te manteres à frente de todos os outros. Por isso, entra em ação e agarra já um par destas sapatilhas, o último modelo com a assinatura do MJ que foi usado em campo em Chicago por Sua Leveza.

SKU: 487471-701