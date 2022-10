"Qualidade inspirada no melhor jogador de sempre." Isto resume bem as sapatilhas de assinatura originais do MJ, adornadas em tons de Vachetta Tan e preto vanguardistas. As sobreposições em pele trabalhada envelhecem de forma perfeita, enquanto as subcamadas em preto Denim proporcionam um acabamento moderno. O posicionamento clássico da marca homenageia o look que redefiniu o basquetebol e o estilo fora do campo como o conhecemos.

SKU: 555088-202