Travis Scott, artista de hip-hop, fundador de uma editora discográfica e nativo de Houston, Texas, continua a reinventar as AJ1 Low, trazendo um look cobiçado de novo para as ruas. Mantendo-se fiel à paixão de Scott por tons terra e o look desgastado, esta versão incorpora um efeito envelhecido na sola intermédia com atacadores a condizer e sobreposições em pele polida. A pele nobuck premium e o posicionamento da marca "Cactus Jack" na língua, no calcanhar esquerdo e nas palmilhas vão captar as atenções. Para aqueles que olharam duas vezes, o Swoosh está mesmo ao contrário, agora um toque de assinatura nos designs de Scott.

SKU: DM7866-162