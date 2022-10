A nossa primeira parceria com a empresa francesa Jacquemus, sediada em Paris, remete tanto para o ar fresco da montanha como para o estilo da passarela. Ao combinar uma estética vintage das sapatilhas de trilho ACG (incluindo elementos das Humara originais de 1997) com materiais de luxo e fabrico de outro nível, vais adorar a sua versatilidade arejada. Nenhuma parte do design foi deixada intacta: desde a sola intermédia envolvida em camurça sintética às pontas exageradas dos atacadores e ao Swoosh em metal arrojado, tudo se resume aos detalhes. Além disso, claro, o amortecimento Air no calcanhar e no antepé proporciona a sensação de caminhar sobre as nuvens que adoras. Dos trilhos mais duros à lista de convidados mais exclusiva, encontrarás o teu caminho com as Air Humara x Jacquemus.

SKU: DR0420-001