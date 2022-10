Não vais acreditar nesta novidade. Em celebração do 40.º aniversário do modelo de basquetebol e urbano, as AF1 "West Indies" regressam à verdadeira forma. Originalmente lançadas há 20 anos com uma paleta de cores em branco e verde Classic, marcaram o primeiro de quatro lançamentos comemorativos do Carnaval e Desfile do Dia das Antilhas em Nova Iorque. A pele trabalhada, os detalhes bordados e as palmilhas que remetem para as ilhas intensificam o seu encanto, enquanto a boca em malha, a etiqueta entrançada na língua e o debruado "West Indies" elevam o teu estilo com um estilo de fora do campo.

SKU: DX1156-100