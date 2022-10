O legado de Virgil Abloh perdura com as Air Force 1 Mid. Para celebrar os 40 anos das AF1, reinventou a silhueta lendária através de uma abordagem futurista.

A malha leve e arejada com padrão de madeira confere um toque utilitário, enquanto a sola exterior com bicos está intimamente ligada à filosofia ISPA de "Improvise. Scavenge. Protect. Adapt." (Improvisar. Explorar. Proteger. Adaptar.). E, como sempre, Virgil deixou espaço para que os demais pudessem exibir a sua criatividade: o design combina atacadores tradicionais com um par secundário que passa através dos cabos Flywire. O resultado: uma reflexão modernizada e experimental de umas das sapatilhas mais consagradas da história.

SKU: DO6290-001