Um tom Limestone fácil de combinar, subcamadas trabalhadas e sobreposições polidas. O que mais se pode pedir? Esta nova abordagem às sapatilhas originais que transpuseram o basquetebol e chegaram às ruas proporciona um estilo duradouro que é mais polido do que o vidro da tabela de cestos. A sola exterior em amarelo Gum oferece contraste com a sola intermédia em branco Summit, enquanto o posicionamento da marca em relevo completa o look. Além disso, o acolchoamento macio no tornozelo e o amortecimento Air criam o conforto que adoras.

SKU: DV7585-200