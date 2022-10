Ainda não tens a tua cor favorita? Não te preocupes. A série "Color of the Month" permite-te satisfazer os teus desejos ao mesmo tempo que celebras uma parte pouco conhecida da história da Nike: a série "Color of the Month" original, em 1984, pode ter salvado as AF1 da extinção. É verdade. No início, era incerto se as sapatilhas teriam uma reedição, mas as lojas de desporto de Baltimore aperceberam-se de que eram populares e sabiam que as AF1 se tornariam sinónimo de moda urbana e cultura. Por isso, pediram paletas de cores personalizadas para vender nas suas lojas e o resto é história. Desde materiais imaculados até esta paleta de cores distinta em azul Royal e branco e uma escova para limpeza de calçado, esta edição é a personificação do cobiçado estilo de fora do campo. Cada vez que as usares, não te esqueças de pensar nos lojistas visionários de Baltimore que fizeram tudo isto acontecer.

SKU: DJ3911-101