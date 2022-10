Por vezes, são as pequenas coisas que carregam o maior significado. Literalmente as coisas mais pequenas, como joias e acessórios elegantes. Estas Air Force 1 lembram-te de todas as coisas maravilhosas e pequenas que consideras serem preciosas, com um conjunto de três joias em destaque sobre os atacadores. A pele branca premium cobre a parte superior, enquanto a sola intermédia ligeiramente envelhecida e a língua exposta conferem um estilo retro ao brilho colorido e de inspiração vintage destas sapatilhas.

SKU: DN5463-100