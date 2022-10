169,99 €

Juntámo-nos a Billie Eilish para trazer as AF1 para um universo futurista. Com, pelo menos, 8% de material Nike Grind na sola exterior e pele nobuck sintética suave (fabricada com algum material reciclado), este modelo permite-te fazer o bem em grande estilo. As quatro tiras adicionais com material metalizado modernizam o look, enquanto o design mais volumoso confere o estilo folgado de assinatura de Billie. As ruas são o teu palco e nós estamos a ouvir.

SKU: DM7926-300