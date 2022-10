Não podes parar de envelhecer, mas as Air Force 1 "Fresh" aproximam-se muito disso. A pele macia e texturizada ajuda a ocultar vincos e é fácil de limpar. O posicionamento da marca em relevo, que substitui as etiquetas entrançadas, combina-se com atacadores adicionais para que possas comer aquele donut de geleia em paz. A palmilha perfurada mantém a ventilação e a respirabilidade. Agora, não há nenhuma razão para não usares um look totalmente em branco.

SKU: DM0211-100