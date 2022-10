As "Feel Free, Let's Talk" definem o mote da nossa mais recente abordagem às Air Force 1 '07, em celebração do 40.º aniversário das AF1. Os acabamentos espelhados e a pele em rosa Foam por toda a sapatilha conferem um estilo perfeito. Para completar o look, as cores independentes dos Swooshes, como Malachite, Hyper Royal e vermelho University, dão continuidade à evolução de um ícone.