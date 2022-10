Rápidas, robustas e preparadas para trilhos rochosos, as ACG Mountain Fly Low chegam com uma silhueta modernizada e de baixo perfil. A sola exterior em borracha aderente proporciona uma tração inspirada nos penhascos. As saliências largas estendem-se até à lateral e à biqueira, ajudando a que te mantenhas de pé em condições de chuva e de lama. Como sabemos que nada te para, combinámos duas tecnologias fantásticas para proporcionar conforto duradouro. A espuma Nike React extremamente macia e uma haste muito leve que percorre desde a parte média do pé até ao calcanhar proporcionam um suporte e um amortecimento incríveis. Que comece a aventura.

SKU: DO9334-300