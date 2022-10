Estas sapatilhas robustas estão preparadas para os trilhos. Numa atualização sazonal para condições climatéricas difíceis, estas ACG Mountain Fly Low apresentam uma parte superior impermeável da famosa marca GORE-TEX, equipando o estilo para as piores intempéries da natureza. Concebida para terrenos exigentes, a sola intermédia React proporciona impulso e conforto macio durante todo o dia, enquanto a sola exterior conta com um grande rasto. A parte superior em rede com atacadores cruzados para caminhada com design refletor tornam este estilo ACG um favorito que se destaca em qualquer aventura.

SKU: DD2861-002