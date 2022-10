189,99 €

Matthew M. Williams, fundador e diretor criativo da 1017 ALYX 9SM, é conhecido pela sua capacidade de levar a moda a novos espaços. O seu mote é simples: combinar a influência da sua vida nos Estados Unidos e na Europa com as inovações mais recentes. Os chinelos 005 Slide x MMW também refletem essa ideia, tendo um design concebido para te levar onde quer que queiras ir. A sola exterior em espuma dupla (com uma placa de estabilidade no meio) proporciona um conforto meditativo, enquanto a parte superior em espuma arejada inclui perfurações para ajudar a afastar o calor. Até adicionámos orifícios de drenagem por baixo do pé para ajudar a manter a secura. Como sabemos que nada te para, o saco de transporte permite-te guardá-los facilmente para a tua próxima viagem, apesar de ser mais provável que os queiras levar calçados.

SKU: DH1258-002