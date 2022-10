A Hora da Brincadeira é agora Shake-Up

Skate, surf, comida!! 🤙🏻 ADORA um desafio e alimenta-se de DIVERSÃO!! ✊🏻🔥 🌊⚡️ 🇯🇵 🇬🇧



A Sky é uma skater profissional com 12 anos, apaixonada por surf e vencedora da primeira temporada da ABC de Dancing with the Stars: Juniors. No entanto, apesar de todas as suas conquistas, continua a ser uma "criança normal" e vive de acordo com o seu lema: coragem, força, diversão e faz as coisas porque gostas!