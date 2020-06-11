Wrap de frango saudável e agradável

Wrap de frango agradável
Nutrição
Última atualização: 11 de junho de 2020
Da Nike Training
Desfruta de uma refeição saudável e saciante em apenas 30 minutos. Receita para quatro doses.
Repõe energia com comida saudável com este delicioso wrap de frango. Fácil de preparar e cheio de proteínas para uma energia duradoura.
Uma refeição equilibrada e saciante com frango, tortilhas e ervilhas para garantir que não ficas com fome. Sem frutos secos.
Ingredientes
616 g de filetes de frango
15 ml de azeite
450 g de ervilhas
225 g de queijo creme
1 cebola roxa
300 g de mistura de alface
8 tortilhas de trigo integral
Instruções
- Pré-aquece o forno a 425 °F.
- Se estiverem congeladas, descongela as ervilhas numa taça.
- Envolve o frango com azeite, sal e uma especiaria à tua escolha. Coloca o frango numa assadeira e deixa assar durante 20 minutos, até o frango estar cozinhado. Corta o frango em fatias finas e coloca-o de lado.
- Utiliza um garfo para misturar as ervilhas com o queijo creme. Adiciona sal e pimenta a gosto. Corta a cebola em fatias finas. Espalha a mistura de ervilhas e creme de queijo nas tortilhas e, em seguida, adiciona o frango, a alface e a cebola. Para um toque especial, aquece as tortilhas numa grelha. Desfruta!
Instruções
- Pré-aquece o forno a 220 °C.
- Se estiverem congeladas, descongela as ervilhas numa taça.
- Envolve o frango com azeite, sal e uma especiaria à tua escolha. Coloca o frango numa assadeira e deixa assar durante 20 minutos, até o frango estar cozinhado. Corta o frango em fatias finas e coloca-o de lado.
- Utiliza um garfo para misturar as ervilhas com o queijo creme. Adiciona sal e pimenta a gosto. Corta a cebola em fatias finas. Espalha a mistura de ervilhas e creme de queijo nas tortilhas e, em seguida, adiciona o frango, a alface e a cebola. Para um toque especial, aquece as tortilhas numa grelha. Desfruta!
Informações nutricionais por dose
526 calorias
55 g de hidratos de carbono
45 g de proteínas
13 g de gordura