Wrap de frango agradável

Nutrição
Última atualização: 11 de junho de 2020

Da Nike Training

Wrap de frango saudável e agradável

Desfruta de uma refeição saudável e saciante em apenas 30 minutos. Receita para quatro doses.

Repõe energia com comida saudável com este delicioso wrap de frango. Fácil de preparar e cheio de proteínas para uma energia duradoura.

Uma refeição equilibrada e saciante com frango, tortilhas e ervilhas para garantir que não ficas com fome. Sem frutos secos.

Ingredientes

616 g de filetes de frango
15 ml de azeite
450 g de ervilhas
225 g de queijo creme
1 cebola roxa
300 g de mistura de alface
8 tortilhas de trigo integral

Instruções

  1. Pré-aquece o forno a 425 °F.
  2. Se estiverem congeladas, descongela as ervilhas numa taça.
  3. Envolve o frango com azeite, sal e uma especiaria à tua escolha. Coloca o frango numa assadeira e deixa assar durante 20 minutos, até o frango estar cozinhado. Corta o frango em fatias finas e coloca-o de lado.
  4. Utiliza um garfo para misturar as ervilhas com o queijo creme. Adiciona sal e pimenta a gosto. Corta a cebola em fatias finas. Espalha a mistura de ervilhas e creme de queijo nas tortilhas e, em seguida, adiciona o frango, a alface e a cebola. Para um toque especial, aquece as tortilhas numa grelha. Desfruta!

Instruções

  1. Pré-aquece o forno a 220 °C.
  2. Se estiverem congeladas, descongela as ervilhas numa taça.
  3. Envolve o frango com azeite, sal e uma especiaria à tua escolha. Coloca o frango numa assadeira e deixa assar durante 20 minutos, até o frango estar cozinhado. Corta o frango em fatias finas e coloca-o de lado.
  4. Utiliza um garfo para misturar as ervilhas com o queijo creme. Adiciona sal e pimenta a gosto. Corta a cebola em fatias finas. Espalha a mistura de ervilhas e creme de queijo nas tortilhas e, em seguida, adiciona o frango, a alface e a cebola. Para um toque especial, aquece as tortilhas numa grelha. Desfruta!

Informações nutricionais por dose

526 calorias
55 g de hidratos de carbono
45 g de proteínas
13 g de gordura

Receitas saudáveis da Lifesum.

Saber mais
Wrap de frango saudável e agradável, Junta-te à Nike Training Club

Junta-te à Nike Training Club

Acede aos nossos Experts e aos nossos treinadores de classe mundial que vão ajudar a que te mantenhas no ativo.

Transferir
Wrap de frango saudável e agradável, Junta-te à Nike Training Club

Junta-te à Nike Training Club

Acede aos nossos Experts e aos nossos treinadores de classe mundial que vão ajudar a que te mantenhas no ativo.

Transferir

Data de publicação original: 21 de maio de 2020