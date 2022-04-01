Atrás de alguns corredores portadores de deficiência visual encontramos profissionais que regulam a marcha

Uma história sobre running que começa com uma corda
Atletas*
Esta história sobre running é acima de tudo sobre mãos, e não pés. O mesmo desporto, a mesma motivação. A única diferença é um pedaço de corda adicional nas mãos. Com cada passada em frente, o companheirismo, o incentivo e a paixão são passados de uma ponta à outra.
"Os benefícios que o running trouxe à minha vida não são apenas físicos. Correr faz-me sair e impede-me de ficar preso em casa", diz Youyou, um corredor portador de deficiência visual e membro da Lan Jingling (Espírito dos olhos azuis), uma organização de caridade que defende os desportos inclusivos. Agora no seu quinto ano, a Lan Jingling foi formada por um grupo de atletas-guia.
Nota: todos os corredores portadores de deficiência visual precisam da ajuda de, pelo menos, um atleta-guia para alcançar objetivos de running diferentes. Para corredores com deficiência visual como Youyou, que se está a preparar para uma maratona, são necessários pelo menos três parceiros, nomeadamente o atleta-guia, o corredor dianteiro e o corredor traseiro. Com uma clara divisão de funções e cooperação tácita, a formação garante um ritmo seguro e estável para os atletas com deficiência visual.
Yachi é atleta-guia de Youyou há vários anos. Colidiram repetidamente quando tentaram correr pela primeira vez com uma corda de 30 cm de comprimento entre eles. Agora correm como clones um do outro. Quando se estão a preparar para uma competição, são acompanhados por mais escoltas, criando uma formação de corrida. Quem sabe quantas manhãs, finais de tarde, invernos rigorosos e verões escaldantes a formação já passou em conjunto. Fora da pista, não há uma corda nem a necessidade de andar em formação, mas outro tipo de ligação, esta invisível, continua a uni-los firmemente.
"Estou a vê-los."
Quando não publica uma selfie, pode ser porque "estou a ter um mau dia", diz Youyou.
Não te surpreendas, porque o Youyou não sente falta de nada no seu mundo, nem mesmo da visão. O Youyou "vê" simplesmente de forma diferente.
Aos 21 anos, é anotador de dados de IA, um tipo de instrutor que treina a inteligência artificial para que esta compreenda pedidos humanos com mais precisão.
No entanto, quando é confrontado com o mundo real, é ele o aluno, cheio de curiosidade e ansioso por compreender e experimentar tudo.
Gosta de tirar fotografias dos momentos preciosos da vida. Com a ajuda de assistentes de voz, tornou-se mestre da fotografia de telemóvel. Tira selfies com amigos, fotografias divertidas de viagens, fotografias das suas corridas matinais e de paisagens marítimas moldadas pelo vento.
Algo extrovertido, Youyou organiza encontros de corredores offline frequentemente. Embora não consiga ver os seus rostos, após a troca de apenas algumas palavras, consegue rapidamente identificar as pessoas com quem trocou mensagens de voz online. "Estou a vê-los", insiste.
Corda
O running é outra janela através da qual Youyou consegue "ver" o mundo.
Além de Yachi, Yao Ying e Xiao Yu'er também escoltam Youyou no grupo Lan Jingling. Juntamente com eventos de running regulares, acompanham muitas vezes Youyou nos seus treinos, ajudando-o a progredir gradualmente e a atingir os seus objetivos pessoais.
Durante os treinos, Yao Ying corre à frente, Yachi corre à esquerda de Youyou e Xiao Yu'er corre atrás. Para quem os observa a correr por detrás, a formação inquebrável parece envolver Youyou, mas, na verdade, todos eles estão rodeados pela força inquebrável da amizade.
"Os atletas-guia devem ser mais rápidos do que os corredores portadores de deficiência visual para garantir que estes podem correr em segurança e progredir", afirma Yachi. Sendo o atleta que corre com o Youyou há mais tempo, explica que, para além do treino físico, também trabalharam arduamente para criar uma "ligação" real.
Quando correm, uma corda azul de 30 cm de comprimento liga o pulso esquerdo de Youyou ao pulso direito de Yachi. Movem-se em uníssono como a imagem espelhada um do outro, utilizando a corda como meio de comunicação.
Quando a passada e o ritmo de Yachi e Youyou são consistentes, a corda relaxa naturalmente, informando-os de que estão "no mesmo ritmo" e perfeitamente sincronizados. "Quando duas pessoas estão no mesmo ritmo, não é preciso discutir muito a corrida", afirma o Yachi.
A força da corda é mútua.
Graças à corda, o running deixou de ser uma atividade solitária, explica Yachi. Para manter esta corda sempre folgada, precisa de treinar sozinho para garantir que consegue lidar com vários cenários. "Mas não o faço por caridade", afirma. "Esta é uma união que se baseia em conquistas mútuas. Não estou apenas a ajudá-lo a melhorar, ele também me incentiva a perseverar e a ser forte."
Mais do que corredores
Apesar de Youyou sentir que as pessoas modernas "vivem" geralmente através do telemóvel, os seus amigos são extremamente reais.
"Yachi, Auntie Yao e Xiao Yu'er são mais uma espécie de guias que me levam a explorar o mundo", afirma. Para além de o running o motivar a sair de casa, também o motiva ainda mais a encontrar-se com eles.
Juntos cantam karaoke, descobrem novos restaurantes populares e visitam os subúrbios para que o Youyou possa "sentir o ruído" fora da cidade. "Depois de tanto tempo, não sou apenas um parceiro de corrida, sou mais como um amigo, um membro da família", afirma Youyou.
Treinar deixou de ser o único propósito das suas corridas. Também lhes permite passar tempo juntos como amigos.
Quando saem para comer, Youyou diz que não gosta muito dos restaurantes excessivamente atenciosos por ele ser portador de deficiência visual. Este tipo de "preocupação excessiva" fá-lo sentir-se desconfortável.
Yachi, Yao Ying e Xiao Yu'er sabem o quanto Youyou deseja novas experiências e pensam infinitamente em formas de o poderem ajudar a sentir ainda mais.
Por vezes, levam Youyou até à represa e colocam-no de frente para a brisa do mar. Atravessam as barreiras de segurança para que Youyou possa sentir a adrenalina a crescer dentro de si. Depois, dão mais um passo em frente e correm durante algum tempo.
Na física, quando ondas sonoras com o mesmo comprimento de onda se encontram, ecoam com a mesma frequência e causam oscilações mais fortes. Este eco já aconteceu com Youyou, Yachi, Yao Ying e Xiao Yu'er. Se continuarem a correr juntos, o que mais irão viver? Independentemente do progresso alcançado e das empolgantes competições que os aguardam, o running permitiu-lhes estabelecer uma ligação e entrar no desconhecido juntos, o que, por si só, já é um grande feito.