Atrás de alguns corredores portadores de deficiência visual encontramos profissionais que regulam a marcha

"Os atletas-guia devem ser mais rápidos do que os corredores portadores de deficiência visual para garantir que estes podem correr em segurança e progredir", afirma Yachi. Sendo o atleta que corre com o Youyou há mais tempo, explica que, para além do treino físico, também trabalharam arduamente para criar uma "ligação" real.



Quando correm, uma corda azul de 30 cm de comprimento liga o pulso esquerdo de Youyou ao pulso direito de Yachi. Movem-se em uníssono como a imagem espelhada um do outro, utilizando a corda como meio de comunicação.



Quando a passada e o ritmo de Yachi e Youyou são consistentes, a corda relaxa naturalmente, informando-os de que estão "no mesmo ritmo" e perfeitamente sincronizados. "Quando duas pessoas estão no mesmo ritmo, não é preciso discutir muito a corrida", afirma o Yachi.