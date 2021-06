O ioga pode ser considerado um treino de força?

O poder do tapete

De acordo com John Porcari, doutorado, diretor do programa Clinical Exercise Physiology na Universidade de Wisconsin, La Crosse, o ioga pode ser benéfico tanto para a força muscular (por exemplo, a tua capacidade de fazer um agachamento profundo verdadeiramente exigente), como para a tua resistência (a tua capacidade de fazer uma série de agachamentos seguidos). Num breve estudo conduzido por Porcari, e publicado na revista American Council on Exercise, as mulheres que praticavam ioga Hatha três vezes por semana, após oito semanas, conseguiam executar uma média de mais seis flexões e mais 14 abdominais comparativamente às que não praticavam ioga. Pode não parecer muito, mas tendo em conta que não praticavam nenhum outro treino de resistência, a melhoria é relevante.



Um estudo separado concluiu que o ioga pode ser tão eficiente como utilizar pesos livres ligeiros e bandas de resistência para melhorar a força. "As posições e transições de ioga reproduzem os exercícios de treino de força com peso corporal, e manter as posições é uma forma de treino em isometria, em que fortaleces os músculos em utilização aumentando o tempo que estão sob tensão", explica a autora do estudo Neha Gothe, doutorada, diretora do Laboratório de psicologia do exercício da Universidade do Illinois em Urbana-Champaign.



Pensa na prancha, por exemplo, que é um exercício de eleição do treino de força para desenvolver os ombros, o peito e os músculos da parte central do corpo. "A transição comum no ioga de uma prancha alta para uma prancha baixa [chaturanga] trabalha os teus ombros, peito e tríceps", afirma Porcari. Depois há exercícios de abdominais, como a posição de barco, bem como agachamentos de ioga e as posições de deusa e de guerreiro para ativar os teus quadris e glúteos, acrescenta.