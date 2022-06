Treinar depois de se ter um bebé? Eis o que os especialistas querem que saibas

As semanas a seguir ao parto podem ser algumas das mais emocionantes e, ao mesmo tempo, desgastantes da tua vida. Sabes o que também não ajuda? A pressão da sociedade (estamos de olho em vós, redes sociais) para que te esforces por parecer que nunca deste à luz ou que não tens dificuldades em equilibrar tudo.



Está na hora de anular estas mensagens que todos vemos e ouvimos com regularidade.



A primeira a eliminar: "Recupera o teu corpo", que é uma mentalidade pouco útil e francamente irrealista, afirma Brianna Batles, especialista certificada em força e condicionamento em Eagle, Idaho e fundadora do Pregnancy & Postpartum Athleticism. "Concebeste e alojaste um ser humano, o que não teria sido possível se o teu corpo não tivesse passado por algumas mudanças substanciais e inegáveis", refere. "O conceito também não tem em conta o facto de que o teu corpo acabou de fazer a coisa mais incrível que é fisiologicamente possível", acrescenta Jane Wake, especialista em exercício pré- e pós-parto em Londres. (A sério: os estudos sugerem que a gravidez é equivalente em termos energéticos a uma maratona de 40 semanas. Reflete sobre isso por alguns instantes.)



A segunda ideia a eliminar? A atitude "sem desculpas!". (Sabes, a mentalidade "A Beyoncé tem as mesmas 24 horas do dia".) "Esta mentalidade não é justa, em particular para os pais recentes, que não podem nem devem «fazer tudo»", indica Battles. "Em vez disso, pensa no movimento como uma forma de celebrar tudo o que teu corpo consegue fazer à medida que estiver pronto para isso, não como uma obrigação ou castigo a todo o custo", acrescenta.



Então, qual será a forma mais sustentável de pensar em fazer exercício no período pós-parto (depois de teres luz verde para entrar em ação)? Tudo se resume a repensar as tuas intenções para que estejam alinhadas com a tua nova realidade. Começa aqui.