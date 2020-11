Mantém a tua Energia Mental Elevada para Um Desempenho Forte

No âmbito de um novo estudo publicado na revista "Medicine & Science in Sport & Exercise", corredores de resistência profissionais correram o tempo que conseguiram depois de realizarem uma tarefa de 45 minutos no computador que envolvia clicar rapidamente numa tecla ao receber instruções para o fazer. O resultado foi que desistiram mais rapidamente do que quando fizeram o mesmo teste de corrida depois de assistirem a um documentário. Ao realizar ambos os testes, as frequências cardíacas, o consumo de oxigénio e os níveis de lactato eram equivalentes, o que significa que não existia qualquer tipo de impacto ao nível do corpo. A diferença estava no cérebro.



"O cansaço mental aumentou a perceção do esforço", também conhecido como taxa de esforço percebido (RPE), ou seja, o esforço que sentiam que estavam a fazer durante a corrida, afirma Bruno Moreira Silva, doutorado, professor assistente da Universidade de São Paulo, Brasil, que liderou o estudo. Por este motivo, não conseguiram correr a mesma distância.