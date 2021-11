Conheça a Super League 5s de Londres

Como vais descobrir nesta edição de In My Stride, a Super 5s excede todas as expetativas do jogo feminino. É futebol, mas como nunca antes visto.



A liga, que é atualmente constituída por 56 equipas solidamente distribuídas por sete divisões, proporciona a mulheres de todas as partes de Londres um sentido de propósito, uma identidade e uma comunidade. É um espaço seguro para a autoexpressão, um lugar onde podem conhecer pessoas com interesses semelhantes e também outras que as desafiem com novas perspetivas.