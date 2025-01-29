O que usar no aeroporto: os essenciais de vestuário de viagem mais confortáveis, da Nike
Dicas de estilo
De calças desportivas aconchegantes e partes de cima versáteis a sapatilhas emblemáticas, as principais escolhas da Nike estão prestes a elevar o teu guarda-roupa de viagem.
Planear o conjunto para o aeroporto é um passo crucial na preparação da viagem, e dar prioridade ao conforto e à funcionalidade é fundamental. As melhores ideias de conjuntos de viagem assentam em tecidos respiráveis, camadas elegantes e designs versáteis. As mais recentes inovações da Nike incorporam este conceito com peças concebidas para atletas que se adaptam a todas as condições, desde cabines de avião frias a destinos quentes.
As peças versáteis da coleção Nike 24.7, como as calças de perna larga PerfectStretch ou os conjuntos a combinar da linha ImpossiblySoft, simplificam o processo de preparação das malas e elevam o teu guarda-roupa de viagem. Estes essenciais cuidadosamente concebidos adaptam-se ao teu itinerário, ajudando-te a passar sem problemas pela segurança e a sair do avião, a postos para desfrutar do teu destino.
Os teus conjuntos de viagem mais confortáveis precisam destes 7 essenciais
Veste umas calças confortáveis
Voos longos podem ser fisicamente desconfortáveis. É por isso que as calças confortáveis que proporcionam suavidade com uma silhueta elegante são fundamentais, como as calças desportivas ImpossiblySoft ou as calças estilo chino PerfectStretch da coleção 24.7. São perfeitas para viajar pelo país ou para o estrangeiro. Combina-as com uma camisola sem mangas que se ajusta aos contornos do corpo ou uma t-shirt e usa um casaco folgado por cima para equilibrar o look.
Agasalha-te com hoodies e pullovers
Os hoodies e os pullovers são os melhores companheiros para cabines de avião frias ou voos matinais (e também funcionam como almofada se removeres a camada depois de aqueceres). Para uma suavidade incomparável, opta pela camisola de gola redonda ImpossiblySoft. Combina estas camadas aconchegantes com calças desportivas ou leggings; adiciona um casaco bomber para obteres mais dimensão. No fim de contas, usar uma camada mais espessa no avião reduz o peso da mala registada. Isto é um truque profissional de preparação da mala.
Leggings para longas distâncias
Um favorito de muitos viajantes, as leggings a todo o comprimento são uma escolha fácil ao planear ideias de conjuntos para as férias e aperfeiçoar o estilo para o aeroporto. Simples e elegantes, são perfeitas para qualquer dia de viagem em que o conforto é a prioridade, e muitas delas oferecem detalhes funcionais como bolsos para guardar o telemóvel e o documento de identificação. Adiciona uma camisola folgada comprida ou a camisola com fecho até meio ImpossiblySoft para equilibrar a silhueta ajustada das leggings.
Suporte com estilo
Os sutiãs de suporte ligeiro são uma peça essencial para as mulheres que dão prioridade ao conforto e ao suporte. Combina-os com uma parte de cima semitransparente para um toque subtil de estilo, ou veste a camisola PerfectStretch para um elemento personalizado adequado para viagens.
Partes de cima práticas
As t-shirts práticas caraterizam-se pelo conforto (fundamental para viagens), mas não há mal nenhum em querer priorizar o estilo. Expande a tua coleção de camisolas com gola em V e gola redonda e considera uma silhueta folgada de estilo râguebi ou uma opção da coleção Nike 24.7, como a camisola com botões PerfectStretch para homem ou a camisola entrançada PerfectStretch para mulher. Combina a tua peça favorita com calças desportivas ou cargo de corte descontraído e um boné de basebol clássico ou um gorro para um look desportivo e elegante.
Sapatilhas modernas e confortáveis
Umas sapatilhas fiáveis são a base de qualquer conjunto de aeroporto incrível. Experimenta as Nike Air Force 1, que não só são confortáveis e emblemáticas, como também dão um toque desportivo ao teu look de viagem. Em alternativa, tira partido das inovações das sapatilhas de running ou de caminhada de elite da Nike com as Nike Vomero ou Motiva. Complementa-as com umas leggings ou calças com comprimento ao nível dos tornozelos.
Acessórios que elevam o estilo de viagem
Os acessórios são os heróis discretos dos conjuntos de aeroporto. Uma mochila ou saco elegante com compartimentos organizados permite manter os artigos essenciais ao teu alcance. Combina com óculos de sol grandes, meias altas e um cachecol aconchegante para um estilo e conforto adicionais. Os sacos a tiracolo e os bonés da Nike oferecem opções práticas e elegantes que combinam facilmente com o teu look.