Três formas de te sentires mais presente
Orientação e nutrição
por Branden Collinsworth
Faz uma pausa mental na agitação do dia a dia para voltares a concentrar-te no que é importante.
Atualmente é muito fácil perdermos a capacidade de nos mantermos focados no importante. Debatemo-nos com uma avalanche constante de informação: sobre a situação atual do mundo, os nossos empregos, amigos e ecrãs. Este excesso pode ser avassalador e fazer com que percamos o foco no momento presente.
Felizmente, algumas ferramentas simples de bem-estar mental podem ajudar-te a recuperar o controlo e, imediatamente, fazer-te sentir com mais calma e poder. Da próxima vez que sentires necessidade de te focar e concentrar, experimenta uma destas técnicas:
- Respira de forma consciente durante um minuto. Falo muito com os meus clientes sobre a importância da respiração por um motivo: é uma ferramenta poderosa que pode mudar, imediatamente, o teu estado de espírito. Num mundo em que nos estamos a adaptar a uma nova normalidade, é revigorante saber que uma ação simples como respirar continua a ter um importante impacto. Durante um minuto, inspira e expira profundamente, demorando cerca de cinco segundos em cada. Centra totalmente as tuas atenções na tua respiração e no som do ar a entrar e a sair.
- Restabelece a ligação contigo próprio. Durante grande parte do dia, um fluxo constante de informações e notificações chega até nós vindo de todas as direções e isso tem os seus efeitos. A boa notícia é que podemos sempre fazer uma escolha, desligar e recarregar baterias. Tenta desligar-te de todos os dispositivos e dedica alguns minutos a restabelecer ligação contigo próprio. Concentra-te profundamente em tudo o que se passa à tua volta, os cheiros, os sons, as cores e limita-te a estar presente. Praticar alguns minutos de consciencialização desta forma pode acalmar-te imediatamente e trazer-te de volta ao momento presente.
- Repete um lema poderoso. Pronunciar em voz alta uma intenção pessoal pode aumentar imediatamente a tua energia e permitir que te foques no momento. Quando preciso de me centrar, repito: "Tens de dar tudo". Para mim, significa que quando chego ao ponto de rutura, no treino, quando pratico ioga, no meu negócio ou até mesmo com aqueles que amo, e me apetece desistir, recorda-me de que há mais caminho a seguir. Que sou capaz de mais e que para lá das dificuldades existe magia. Para fazeres isto por ti, pensa numa afirmação que tenha imenso significado para ti: algo positivo, revigorante e que tenha por base a compaixão e o amor. Sempre que precisares de te voltar a focar, repete-o na tua cabeça ou mesmo em voz alta.
Lembra-te, embora não possas controlar tudo o que acontece à tua volta, podes controlar a tua reação. Estas técnicas podem parecer simples, mas a simplicidade tem muito poder. Em breve vais perceber que consegues utilizar estas ferramentas com facilidade, rapidez e de forma consistente para que possas viver de forma presente e positiva neste momento.