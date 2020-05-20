Atualmente é muito fácil perdermos a capacidade de nos mantermos focados no importante. Debatemo-nos com uma avalanche constante de informação: sobre a situação atual do mundo, os nossos empregos, amigos e ecrãs. Este excesso pode ser avassalador e fazer com que percamos o foco no momento presente.



Felizmente, algumas ferramentas simples de bem-estar mental podem ajudar-te a recuperar o controlo e, imediatamente, fazer-te sentir com mais calma e poder. Da próxima vez que sentires necessidade de te focar e concentrar, experimenta uma destas técnicas: