De quanto exercício as crianças realmente necessitam?

Ajuda as crianças a crescerem fortes e com hábitos saudáveis utilizando estes objetivos como guia.

Desde crianças pequenas até adolescentes, a quantidade ideal de atividade física vai aumentando consoante o seu crescimento. No entanto, qual é a quantidade necessária de movimento? Neste artigo, perguntámos aos especialistas do setor quanta atividade física as crianças devem praticar em cada faixa etária e o que os pais podem fazer para os ajudar.



Existe um motivo (bem, na verdade, imensos motivos) para o exercício físico fazer parte dos programas escolares, seja através de atividades em sala de aula, no recreio ou no ginásio (também conhecidas como "EF"). Os estudos sugerem que a atividade física regular durante a infância promove um melhor desenvolvimento do coração, dos ossos, dos músculos e do cérebro, bem como melhor saúde, está associada a um melhor desempenho cognitivo e académico, e pode ajudar a aumentar a confiança e a autoestima.



Deixar a atividade física das crianças nas mãos de profissionais é uma coisa. Fazer o papel de professor de EF é outra. Em caso de dúvidas quanto à quantidade de exercício físico de que as crianças realmente necessitam (e qual é o melhor tipo) com base na respetiva idade, recomendamos este artigo, repleto de dicas dos principais especialistas e organizações, como guia de planeamento de atividades. (P.S.: estas orientações aplicam-se a uma criança comum nos EUA. As recomendações podem variar ligeiramente de país para país e o pediatra deve ser sempre consultado caso existam dúvidas ou preocupações.)