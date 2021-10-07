O psicólogo do desporto, Jim Taylor, sobre como incentivar os teus filhos a praticar desporto

A percentagem de crianças que se tornam atletas profissionais mais tarde é inferior a 1%. No entanto, o objetivo de envolver as crianças no desporto não é criar a próxima Serena ou o próximo LeBron, afirma Jim Taylor, doutorado e psicólogo desportivo, especialista em parentalidade. Trata-se de lhes oferecer as ferramentas mentais necessárias para serem saudáveis, felizes e bem-sucedidas para o resto das suas vidas. Neste episódio do podcast Trained, o antigo corredor de esqui alpino junta-se à anfitriã Jaclyn Byrer para falar sobre as vantagens do desporto juvenil e partilhar conselhos sobre como os pais podem cativar e manter as crianças em atividade. O segredo está em criar experiências desportivas positivas e não aderir ao "complexo industrial dos desportos juvenis", afirma. Baseando-se na sua experiência como pai de duas filhas atletas, também explora todos os fatores que podem ajudar a manter as raparigas no desporto e identifica formas como cada um de nós pode ajudar a reduzir essa disparidade de género.