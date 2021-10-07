O psicólogo do desporto, Jim Taylor, sobre como incentivar os teus filhos a praticar desporto

Podcast Trained: coloca os atletas no rumo certo com o Dr. Jim Taylor
Orientação
Não devemos facilitar as vitórias das crianças desde cedo, afirma o psicólogo desportivo Dr. Jim Taylor. No entanto, podemos dar-lhes uma vantagem na vida.
Trained é um podcast que explora as novidades do fitness holístico.
A percentagem de crianças que se tornam atletas profissionais mais tarde é inferior a 1%. No entanto, o objetivo de envolver as crianças no desporto não é criar a próxima Serena ou o próximo LeBron, afirma Jim Taylor, doutorado e psicólogo desportivo, especialista em parentalidade. Trata-se de lhes oferecer as ferramentas mentais necessárias para serem saudáveis, felizes e bem-sucedidas para o resto das suas vidas. Neste episódio do podcast Trained, o antigo corredor de esqui alpino junta-se à anfitriã Jaclyn Byrer para falar sobre as vantagens do desporto juvenil e partilhar conselhos sobre como os pais podem cativar e manter as crianças em atividade. O segredo está em criar experiências desportivas positivas e não aderir ao "complexo industrial dos desportos juvenis", afirma. Baseando-se na sua experiência como pai de duas filhas atletas, também explora todos os fatores que podem ajudar a manter as raparigas no desporto e identifica formas como cada um de nós pode ajudar a reduzir essa disparidade de género.
"O desporto oferece uma armadura. Muda os seus objetivos, as suas atitudes e as suas perceções sobre o que significa ser uma rapariga ou uma mulher. Ensina-as a serem proativas e assertivas."
Jim Taylor
Doutorado, psicólogo desportivo e autor de Raising Young Athletes
Tens alguma questão sobre mentalidade, movimento, nutrição, recuperação ou sono? Tens sugestões de convidados ou tópicos? Envia um e-mail a Jaclyn para trained@nike.com e ela verá o que pode fazer.