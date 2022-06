Podes correr durante a gravidez? Sim — Eis como, segundo os especialistas

Se fores uma corredora (se correres nalguma situação, és uma corredora), estás familiarizada com as vantagens do teu desporto: endorfinas de bem-estar, melhor preparação cardiovascular, alguns músculos da parte inferior do corpo mais fortes. Por isso, é óbvio que não queres abandonar todas estas vantagens quando estiveres grávida e não devias fazê-lo.



"Penso que correr durante toda a gravidez contribui um terço para a tua saúde física geral, um terço para a preparação do nascimento e um terço para a tua saúde mental", afirma Amanda Williams, licenciada em medicina, ginecologista certificada em Oakland, Califórnia. (Já agora, ela correu uma meia maratona aos quase seis meses de gravidez.)



"Irás agradecer estas vantagens físicas durante a gravidez, que, do aumento do peso à mudança do centro de massa, traz as maiores mudanças que o teu corpo provavelmente alguma vez irá sofrer", diz a Dra. Williams. Além disso, investigações revelam que as pessoas que se exercitam ao longo da gravidez podem melhorar a sua capacidade de lidar com a dor do trabalho de parto. "Pode dever-se à força e à flexibilidade do corpo, à prática em lidar com o desconforto, à crença na sua capacidade… ou até às três," refere a Dra. Williams. "Além disso, no que se refere à saúde mental, as substâncias químicas que regulam o humor e que a corrida liberta podem ajudar a equilibrar os altos e baixos hormonais resultantes da gravidez. Correr também te dá espaço para ordenares pensamentos e ansiedades (o que é normal teres em grande quantidade)", acrescenta.



Porém, correr durante este período tem outro lado positivo do qual podes não te aperceber, de acordo com Jane Wake, uma especialista em exercícios pré e pós-natais de Londres: solidifica uma ligação entre a mente e o corpo que te irá ajudar a aprender a confiar em ti mesma, uma competência que te poderá ser útil durante o parto e muito além deste.



Então, preparada para correr? Embora um estudo internacional de quase 1300 mulheres tenha concluído que a corrida não afeta negativamente a gravidez, deves fazer alguns ajustes para garantir que a tua rotina é segura e agradável. (Aparte: especialmente se tiveres uma gravidez de alto risco, obtém a aprovação do teu médico ou parteira antes de fazeres qualquer exercício.)