Podcast Trained: LeBron James

A grandeza não nasce connosco. É algo que se treina. Com isso em mente, a série em podcast "Trained" da Nike explora a inovação do fitness holístico para te ajudar a melhorar enquanto treinador e atleta. Não percas pitada e descobre as mais recentes inovações, opiniões e tendências por parte de especialistas do setor no mundo dos treinos.



Neste episódio, o LeBron e o seu treinador, Mike Mancias, falam sobre a abordagem ponderada que definiu a rotina de treino da dupla: como aprenderam a otimizar o sono do LeBron, a sua abordagem à recuperação através da hidroterapia de contraste e como incorporam a meditação na agenda do LeBron. Porque para o LeBron e o Mike, o treino não é apenas algo que fazem no ginásio, mas sim um estilo de vida. Um estilo de vida que precisa de ser planeado.