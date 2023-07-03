Parceiros comunitários - Nike

De acordo com a treinadora María del Carmen Francisco Martínez, que faz parte do Proyecto Cantera, uma organização sem fins lucrativos que ajuda raparigas desfavorecidas através do futebol, o desporto é a chave para as raparigas alcançarem os seus objetivos. "Nunca duvides de que o campo é o espaço onde pertences e que nós, como mulheres, podemos destacar-nos em qualquer desporto. Através do desporto, podes conhecer muitas pessoas com quem podes criar uma amizade e que te podem aconselhar e ensinar. Podes aprender a comunicar, resolver desacordos, ser disciplinada, trabalhar mais arduamente e ir mais longe, coexistir, ser líder e muito mais." Apoiamos comunidades como o Proyecto Cantera da melhor forma possível para garantir que a próxima geração de raparigas tem tudo do que precisa para ter sucesso dentro e fora do campo.