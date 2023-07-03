Parceiros comunitários - Nike

Em parceria com a Rebel Girls
Parceiros comunitários
A Nike apoia as pessoas e as comunidades de todo o mundo que ajudam as raparigas dentro e fora do campo.
Com o apoio certo, tudo é possível
De acordo com a treinadora María del Carmen Francisco Martínez, que faz parte do Proyecto Cantera, uma organização sem fins lucrativos que ajuda raparigas desfavorecidas através do futebol, o desporto é a chave para as raparigas alcançarem os seus objetivos. "Nunca duvides de que o campo é o espaço onde pertences e que nós, como mulheres, podemos destacar-nos em qualquer desporto. Através do desporto, podes conhecer muitas pessoas com quem podes criar uma amizade e que te podem aconselhar e ensinar. Podes aprender a comunicar, resolver desacordos, ser disciplinada, trabalhar mais arduamente e ir mais longe, coexistir, ser líder e muito mais." Apoiamos comunidades como o Proyecto Cantera da melhor forma possível para garantir que a próxima geração de raparigas tem tudo do que precisa para ter sucesso dentro e fora do campo.
Europa
O futebol é para toda a gente. A Nike apoia várias iniciativas na Europa que elevam as raparigas através do desporto-rei. Desde proporcionar um espaço comum a pessoas refugiadas, passando por ajudar crianças marginalizadas e vulneráveis, até fornecer uma educação indispensável às raparigas que dela precisam, certificamo-nos de que estamos lá para as comunidades que estão a fazer a diferença onde realmente importa.
Resto do mundo
Colaboramos com projetos em todo o mundo, ajudando as raparigas a envolver-se no jogo e a aumentar os seus momentos de diversão. Quer se trate de proporcionar oportunidades de autoexpressão ao combinar o futebol com a poesia, garantir o acesso ao desporto ou celebrar as mulheres da comunidade muçulmana que jogam, existem algumas iniciativas fantásticas em todo o continente. Além disso, com a crescente popularidade do futebol nesta parte do mundo, continuaremos a apoiar estes grupos à medida que trabalham para alcançar o seu objetivo de fazer com que as raparigas se sintam seguras, vistas e iguais.