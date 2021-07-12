Como retirar resultados do treino para a força, segundo o treinador Ben Bruno

A vida está repleta de absurdos, mas o fitness não deveria estar. É por isso que o contador de verdades e Nike Trainer das celebridades, Ben Bruno, tem como missão desfazer equívocos como "Mais é mais" e "Nada de dias de descanso", e ajudar todos, incluindo Chelsea Handler e Justin Timberlake, a simplificarem os seus treinos para obterem os resultados pelos quais trabalham na sala de musculação. Neste episódio de Trained, o autoproclamado "idiota" que frequentou a Universidade de Columbia junta-se a Ryan Flaherty, Senior Director of Performance da Nike, para falar sobre como um problema nas costas impulsionou a sua carreira como treinador, o que aprendeu a trabalhar com as estrelas de Hollywood e por que razão o melhor para alguns de nós será pedir um tempo aos burpees (nós dissemos "alguns"!). Bruno também explica o seu método extremamente simples que envolve a repetição de poucos exercícios, a sua fórmula "KISS" e a sua opinião sobre a regra de 80/20, para que todos consigamos, de forma independente, alcançar a sua condição física.