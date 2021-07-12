Como retirar resultados do treino para a força, segundo o treinador Ben Bruno

Podcast Trained: elimina o supérfluo dos teus treinos com Ben Bruno
Orientação
Os treinadores de celebridades são, por vezes, conhecidos pelos seus exercícios ostentosos e programas vistosos. Ben Bruno não é um deles. Conhece a sua humilde abordagem ao fitness aqui.
"Trained" é um podcast que explora as novidades do fitness holístico.
A vida está repleta de absurdos, mas o fitness não deveria estar. É por isso que o contador de verdades e Nike Trainer das celebridades, Ben Bruno, tem como missão desfazer equívocos como "Mais é mais" e "Nada de dias de descanso", e ajudar todos, incluindo Chelsea Handler e Justin Timberlake, a simplificarem os seus treinos para obterem os resultados pelos quais trabalham na sala de musculação. Neste episódio de Trained, o autoproclamado "idiota" que frequentou a Universidade de Columbia junta-se a Ryan Flaherty, Senior Director of Performance da Nike, para falar sobre como um problema nas costas impulsionou a sua carreira como treinador, o que aprendeu a trabalhar com as estrelas de Hollywood e por que razão o melhor para alguns de nós será pedir um tempo aos burpees (nós dissemos "alguns"!). Bruno também explica o seu método extremamente simples que envolve a repetição de poucos exercícios, a sua fórmula "KISS" e a sua opinião sobre a regra de 80/20, para que todos consigamos, de forma independente, alcançar a sua condição física.
"Se estiveres a passar por um momento de fúria ou ansiedade, aquele tipo de sentimento de ansiedade que te faz sentir impaciente, há qualquer coisa no ato de te esforçares ao máximo no ginásio que te vai fazer sentir melhor depois."
Ben Bruno
Nike Trainer
Tens alguma questão sobre mentalidade, movimento, nutrição, recuperação e sono? Tens sugestões de convidados ou tópicos? Envia um e-mail a Flaherty para trained@nike.com e ele verá o que pode fazer.