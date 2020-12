O segredo de uma reposição de energia bem-sucedida

1. Pensa no teu "porquê".

"Os atletas que treinam mesmo quando não lhes apetece não o fazem porque se sentem constantemente motivados para se moverem, fazem-no porque estão empenhados em alcançar algo maior", afirma Detling. Se quiseres levantar mais peso, estudar de forma mais consistente, utilizar menos plástico ou falar com mais frequência com os teus avós, pergunta-te porque definiste esse objetivo. Queres sentir-te com mais energia? Mais feliz? Mais presente? "Continua a questionar-te o motivo até chegares à razão profunda que te atinge como um murro no estômago", afirma Detling. Pensa nisso sempre que precisares de um incentivo.



2. Domina a conversa.

"Todos temos um monólogo interior que nos está constantemente a dar informações", afirma Detling, "e muitas vezes derrotamo-nos a nós mesmos". Pensamos em começar a escrever um diário, por exemplo, mas depois ouvimo-nos dizer que demora demasiado tempo ou não temos nada de interessante para escrever. "Responde deliberadamente a essa voz", afirma Detling "repete o teu «porquê» e aquilo em que estás empenhado e a voz ficará mais silenciosa e menos convincente." "É como jogar uma partida de ténis na tua cabeça", afirma. "O teu cérebro vai atirar essa bola por cima da rede e dizer, «não me apetece». O teu trabalho é voltar sempre a acertar na bola."



3. Faz uma contagem decrescente.

Para começares imediatamente a mover-te, literal (sair da cama para fazer ioga) ou figurativamente (inscreveres-te nessa aula que tens mantido de baixo de olho), pensa "3, 2, 1, vai." "Utilizar uma contagem decrescente simples dá-te uma sensação de controlo", afirma Detling, "e convence o teu cérebro de que já tomaste a decisão de agir." Utiliza-a para pequenos passos, como "3, 2, 1, calçar as sapatilhas", "3, 2, 1, abrir a porta", "3, 2, 1, correr pelo quarteirão" e assim por diante, em comparação com "3, 2, 1, fazer uma corrida de 10 km". Desta forma, a instrução parece viável e alcanças vários objetivos enquanto vais criando confiança.



4. Faz com que pareça mais fácil.

Quando estiveres a esforçar-te para voltar à tua rotina antiga, descobre uma forma de te sentires menos como se estivesses numa luta constante. Por exemplo, se tiveres dificuldade em voltar a levantar pesos, tenta ouvir música que adoras (em vez de não teres qualquer música ou de teres uma lista de reprodução feita por uma aplicação que te seja indiferente), já que um novo estudo revelou que isto pode distrair o teu cérebro do treino e assim fazer com que o exercício te pareça menos como um esforço. (O estudo também descobriu que ouvir música que adoras com cerca de 165 batidas por minuto pode aumentar a tua força e resistência durante o treino.) "É como adicionar lubrificante às rodas", afirma Detling, "e essa facilidade adicional pode ajudar-te a encontrar a energia de que precisas para recomeçar".