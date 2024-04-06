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Última atualização: 6 de abril de 2024
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O meu sutiã de ioga

Na adolescência, às vezes não nos apercebemos da quantidade de stress a que estamos sujeitos.

É muito importante encontrarmos formas de descontrair. Isto aplica-se à nossa mente e ao nosso corpo (especialmente quando os nossos músculos estão a crescer)!

Depois de uma sessão de treino intensa, gosto de baixar as luzes, pôr uma música a tocar e fazer um pouco de ioga ou alongamentos.

Quando estou no tapete, preciso de um sutiã de desporto macio que me permita mover-me livremente. Uso o sutiã Indy porque é extremamente sustentado sem ser restritivo.

É muito irritante sentir que o teu peito não está a ser mantido no lugar quando estás a fazer ioga ou alongamentos. O sutiã Indy tem uma banda elástica que me faz sentir confortável e segura em todas as diferentes poses de ioga.

Comprar o sutiã Indy
O meu sutiã para ioga
O meu sutiã para ioga

Só porque gosto de fazer ioga com o sutiã Indy não significa que tem de ser aquele que deves escolher.

Estou constantemente a ponderar qual é o melhor sutiã de desporto para os meus dias de atividade mais leves. Eu recomendaria explorares as tuas opções, tirares as tuas medidas e encontrares aquilo que te faz sentir confortável e confiante no tapete, nas aulas de educação física ou onde quer que queiras usar o teu sutiã de desporto!

Sobre os sutiãs

  • Sobre os sutiãs, O meu sutiã para ioga, slide 1 of 3

    Alate

    O meu sutiã para rapariga aconchegante
  • Sobre os sutiãs, O meu sutiã para ioga, slide 2 of 3

    Swoosh Pro

    O meu sutiã de eleição para sprints
  • Sobre os sutiãs, O meu sutiã para ioga, slide 3 of 3

    Issey Kyson

    Corpos em mudança, mudar de sutiãs

Data de publicação original: 8 de abril de 2024

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