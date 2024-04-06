O meu sutiã para ioga

Na adolescência, às vezes não nos apercebemos da quantidade de stress a que estamos sujeitos.



É muito importante encontrarmos formas de descontrair. Isto aplica-se à nossa mente e ao nosso corpo (especialmente quando os nossos músculos estão a crescer)!

Depois de uma sessão de treino intensa, gosto de baixar as luzes, pôr uma música a tocar e fazer um pouco de ioga ou alongamentos.



Quando estou no tapete, preciso de um sutiã de desporto macio que me permita mover-me livremente. Uso o sutiã Indy porque é extremamente sustentado sem ser restritivo.



É muito irritante sentir que o teu peito não está a ser mantido no lugar quando estás a fazer ioga ou alongamentos. O sutiã Indy tem uma banda elástica que me faz sentir confortável e segura em todas as diferentes poses de ioga.