O meu sutiã para ioga

O meu sutiã de ioga
Na adolescência, às vezes não nos apercebemos da quantidade de stress a que estamos sujeitos.
É muito importante encontrarmos formas de descontrair. Isto aplica-se à nossa mente e ao nosso corpo (especialmente quando os nossos músculos estão a crescer)!
Depois de uma sessão de treino intensa, gosto de baixar as luzes, pôr uma música a tocar e fazer um pouco de ioga ou alongamentos.
Quando estou no tapete, preciso de um sutiã de desporto macio que me permita mover-me livremente. Uso o sutiã Indy porque é extremamente sustentado sem ser restritivo.
É muito irritante sentir que o teu peito não está a ser mantido no lugar quando estás a fazer ioga ou alongamentos. O sutiã Indy tem uma banda elástica que me faz sentir confortável e segura em todas as diferentes poses de ioga.
Só porque gosto de fazer ioga com o sutiã Indy não significa que tem de ser aquele que deves escolher.
Estou constantemente a ponderar qual é o melhor sutiã de desporto para os meus dias de atividade mais leves. Eu recomendaria explorares as tuas opções, tirares as tuas medidas e encontrares aquilo que te faz sentir confortável e confiante no tapete, nas aulas de educação física ou onde quer que queiras usar o teu sutiã de desporto!