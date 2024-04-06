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Última atualização: 6 de abril de 2024
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O meu sutiã de eleição para sprints

Swoosh Pro: o meu sutiã de confiança para sprint

Quando estou a fazer sprints, tenho de sentir que sou só eu e a pista. Quando a corrida começa, o meu foco está em chegar à meta o mais rapidamente possível.

Não me consigo concentrar se o meu equipamento estiver a fazer pressão ou demasiado apertado. Tenho de me sentir confortável e sustentada.

O Swoosh Pro tem um ajuste firme sem restringir a respiração para que consiga dar o máximo e correr livremente.

Swoosh Pro: o meu sutiã de confiança para sprint
Swoosh Pro: o meu sutiã de confiança para sprint

Para mim, os sutiãs mais sustentados, como o Swoosh Pro, são os meus favoritos para atividades em que estou a dar o meu máximo. Contudo, isso não significa que seja o único sutiã de desporto que resulte para ti!

Comprar o Swoosh Pro

Todas queremos e precisamos de coisas diferentes, por isso, é muito importante que procures o sutiã de desporto que possa ser a melhor opção para ti e tires as tuas medidas para que te sintas sempre extremamente confortável.

Sobre os sutiãs

  • Sobre os sutiãs, Swoosh Pro: o meu sutiã de confiança para sprint, slide 1 of 3

    Alate

    O meu sutiã aconchegante de rapariga
  • Sobre os sutiãs, Swoosh Pro: o meu sutiã de confiança para sprint, slide 2 of 3

    Indy

    O meu sutiã de ioga
  • Sobre os sutiãs, Swoosh Pro: o meu sutiã de confiança para sprint, slide 3 of 3

    Issey Kyson

    Corpos em mudança significam mudança de sutiã

Data de publicação original: 8 de abril de 2024

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