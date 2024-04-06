Swoosh Pro: o meu sutiã de confiança para sprint

O meu sutiã de eleição para sprints
Quando estou a fazer sprints, tenho de sentir que sou só eu e a pista. Quando a corrida começa, o meu foco está em chegar à meta o mais rapidamente possível.
Não me consigo concentrar se o meu equipamento estiver a fazer pressão ou demasiado apertado. Tenho de me sentir confortável e sustentada.
O Swoosh Pro tem um ajuste firme sem restringir a respiração para que consiga dar o máximo e correr livremente.
Para mim, os sutiãs mais sustentados, como o Swoosh Pro, são os meus favoritos para atividades em que estou a dar o meu máximo. Contudo, isso não significa que seja o único sutiã de desporto que resulte para ti!
Todas queremos e precisamos de coisas diferentes, por isso, é muito importante que procures o sutiã de desporto que possa ser a melhor opção para ti e tires as tuas medidas para que te sintas sempre extremamente confortável.