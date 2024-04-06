O meu sutiã aconchegante de rapariga

As pessoas da minha idade têm muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. Temos de conciliar as aulas, o desporto, o estudo, os amigos e literalmente tudo o resto.



Portanto, temos de descansar. Precisamos daqueles dias em que vestimos as roupas mais macias que conseguimos encontrar e fazemos coisas que nos fazem sentir relaxadas e recarregadas.



Nesses dias, uso o sutiã Alate. Tem um decote largo que faz com que seja muito fácil de vestir pela manhã. Também combina mesmo bem com conjuntos descontraídos.



Além disso, é tão confortável. Isso é um enorme ponto positivo para mim. As alças são extremamente largas, o que faz com que não apertem nos ombros. É como se não estivesse a usar um sutiã de desporto.