O look da Nike FC: Nicole

"Um estilo de inspiração futebolística feminina misturado com um estilo de rapariga popular" foi como Nicole Chui nos descreveu o seu estilo pessoal por e-mail. Percebemos imediatamente que a queríamos conhecer.



Tendo crescido a jogar futebol em Hong Kong e, depois, redescoberto a paixão pelo jogo através da cultura das revistas quando se mudou para Londres, o desporto inspira agora todos os aspetos da vida de Nicole: desde a sua arte e as suas roupas até à equipa amadora e à comunidade inclusiva das quais foi cofundadora.