O look da Nike FC: Nicole
Cultura
O lado criativo de Nicole brilha sempre: desde a equipa de futebol amadora que lidera até à sua prática artística e ao seu estilo pessoal ousados e aguerridos.
"Além do estilo" é uma série que explora de que forma artistas criativos emergentes conjugam o seu estilo e a sua identidade pessoais.
"Um estilo de inspiração futebolística feminina misturado com um estilo de rapariga popular" foi como Nicole Chui nos descreveu o seu estilo pessoal por e-mail. Percebemos imediatamente que a queríamos conhecer.
Tendo crescido a jogar futebol em Hong Kong e, depois, redescoberto a paixão pelo jogo através da cultura das revistas quando se mudou para Londres, o desporto inspira agora todos os aspetos da vida de Nicole: desde a sua arte e as suas roupas até à equipa amadora e à comunidade inclusiva das quais foi cofundadora.
"Alguém descreveu o meu estilo como «sempre a postos para jogar futebol»", afirma Nicole. "Há sempre um elemento atlético acidental nos meus looks", o qual esta artista de bordados adora misturar e combinar com cores vivas e texturas inesperadas.
Encontrámos Nicole perto do seu apartamento na zona leste de Londres e numa retrosaria que frequenta para que criasse looks com as nossas mais recentes coleções National Team. Desloca para baixo para veres como combinou o equipamento de futebol com as peças favoritas do seu próprio guarda-roupa na perfeição.
Dá azo à criatividade
"A minha [arte de bordados] é berrante, aguerrida, exuberante. Isto combina bem com as roupas que gosto de usar. A camisola roxa dos Países Baixos foi a minha preferida em combinação com as minhas calças laranja. Seria desta forma que usaria uma camisola de futebol. A cor tem tudo a ver comigo."
"Começa numa escala pequena. Começa com os teus amigos e constrói a parti daí. Se estiveres a criar espaço para algo importante, as pessoas seguir-te-ão."
Nicole
Criativa, artista de bordados, cofundadora do Baesianz FC
Pensa à escala global
"Geralmente, Hong Kong não está envolvido [em torneios globais], pelo que não sinto ligação a nenhuma equipa. Para mim, a escolha de usar uma camisola tem a ver com o look que criei: para se adequar a um esquema de cores ou a como me sinto."
Moda e funcionalidade
"Adoro a combinação do macacão com a saia por causa da mistura de texturas. Este look é muito divertido e reflete o sentimento de alegria que sinto sempre que estou com o Baesianz FC."
Fotografia: Elliot James Kennedy
Estilo: Coco Mell
Entrevista: Grace Gordon