O look da Nike FC: Maria

"O futebol inspira o meu trabalho e o meu estilo", afirma Maria Maleh, diretora criativa multitalentosa e cofundadora do clube amador Hamster FC. "Sou uma grande fã de equipamentos bonitos, das suas paletas de cores, dos seus materiais, da sua tipografia e do seu ajuste."



Encontrámo-nos com Maria na sua casa/estúdio e perto de Hackney Marshes, onde a sua equipa treina, para explorar uma gama de looks inspirados no futebol que combinam as nossas mais recentes coleções National Team com artigos do próprio guarda-roupa de Maria. Continua a ler abaixo para veres.