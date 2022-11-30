O look da Nike FC: Maria
Cultura
Desde a combinação de padrões artísticos até ao destaque de futebolistas femininas, há uma estratégia criativa por detrás de tudo o que Maria faz, incluindo os conjuntos desportivos que criou connosco aqui.
"Além do estilo" é uma série que explora de que forma artistas criativos emergentes conjugam o seu estilo e a sua identidade pessoais.
"O futebol inspira o meu trabalho e o meu estilo", afirma Maria Maleh, diretora criativa multitalentosa e cofundadora do clube amador Hamster FC. "Sou uma grande fã de equipamentos bonitos, das suas paletas de cores, dos seus materiais, da sua tipografia e do seu ajuste."
Encontrámo-nos com Maria na sua casa/estúdio e perto de Hackney Marshes, onde a sua equipa treina, para explorar uma gama de looks inspirados no futebol que combinam as nossas mais recentes coleções National Team com artigos do próprio guarda-roupa de Maria. Continua a ler abaixo para veres.
"Criámos o nosso clube como um espaço seguro para que todas as mulheres se possam apresentar como são. Apoiamo-nos umas às outras de uma forma fraterna que realmente aprecio."
Maria
Diretora criativa, estilista e cofundadora do Hamster FC
Uma aposta nas combinações
"Sempre fui apaixonada pelos elementos visuais", explica Maria, que criou o seu próprio estúdio criativo, além de fundar uma equipa de futebol. Aqui, o estampado de jaguar de um body da seleção do Brasil contrasta e complementa uma primeira camada psicadélica e calças metalizadas para criar um certo caos visual controlado.
Conforto e glamour
Criámos um look distinto da camisola de Inglaterra, terra-natal de Maria, através da sobreposição de camadas com um corpete em cetim a condizer e joias de ouro da sua mãe. "Algumas peças são tão antigas quanto eu", afirma. Calças de ganga de cintura subida, um par das suas Air Max favoritas e um casaco retro para manter o conforto.
Revolucionar o jogo
Algumas das jogadoras preferidas de Maria são provenientes do Brasil. "Lembrar-me-ei sempre de como influenciaram a minha visão de uma jogadora de futebol feminino", explica. Para uma saída à noite, combinámos esta camisola em verde Mint com um blusão acolchoado aconchegante e uma saia de pele sintética, tudo em preto puro para realçar o toque de cor.
Fotografia: Elliot James Kennedy
Estilo: Coco Mell
Entrevista: Grace Gordon