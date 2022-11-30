O look da Nike FC: AntsLive

"Para mim, a moda e o futebol caminham lado a lado", afirma AntsLive, músico, modelo e jogador de futebol desde sempre, num telefonema a partir do estúdio onde grava as suas músicas em Hackney, Londres.



Depois de viver e respirar futebol durante 10 anos como jogador e, depois, durante mais oito anos como treinador de equipas jovens, Ants sempre considerou natural usar fora de campo, e em qualquer altura, camisolas e conjuntos de inspiração desportiva.