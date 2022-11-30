O look da Nike FC: AntsLive
Cultura
Este músico, modelo e ex-treinador de equipas jovens nasceu e cresceu em Londres, mas o seu gosto em termos de conjuntos inspirados no futebol conta com uma abordagem mais global.
"Além do estilo" é uma série que explora de que forma artistas criativos emergentes conjugam o seu estilo e a sua identidade pessoais.
"Para mim, a moda e o futebol caminham lado a lado", afirma AntsLive, músico, modelo e jogador de futebol desde sempre, num telefonema a partir do estúdio onde grava as suas músicas em Hackney, Londres.
Depois de viver e respirar futebol durante 10 anos como jogador e, depois, durante mais oito anos como treinador de equipas jovens, Ants sempre considerou natural usar fora de campo, e em qualquer altura, camisolas e conjuntos de inspiração desportiva.
"Às vezes, o meu manager quer que eu use estes looks casuais elegantes", afirma entre risos, "mas a minha tendência vai sempre para fatos de treino. Foi assim que cresci, faz parte de quem sou."
Encontrámo-nos com Ants no seu estúdio para que experimentasse artigos das nossas mais recentes coleções National Team. Continua a ler abaixo para veres looks que representam três das suas equipas favoritas.
O desporto-rei
"Sou capaz de vestir qualquer camisola do Brasil. Simplesmente adoro as cores. Alguns dos meus jogadores favoritos são brasileiros. Um dos meus bens mais preciosos é uma camisola autografada pelo Ronaldinho, o meu jogador favorito de sempre."
"Se eu conhecer alguém que gosta de futebol, de música ou da mesma equipa que eu, sei que nos vamos dar bem. É inevitável."
AntsLive
Músico, modelo, jogador de futebol, ex-treinador de equipas jovens
Ao estilo de Les Bleues
"Podiam sepultar-me com a camisola de treino da França que eu ficava satisfeito. Relativamente à França, para mim, é um país que representa a moda. Acho incrível a forma como as pessoas se vestem em Paris. Quando a colaboração PSG x Jordan foi lançada, fui à falência."
A equipa da casa
"Em relação à Inglaterra, não há volta a dar! Afinal, nasci e fui criado em Londres. Quando [o torneio] começar, mergulho de cabeça na cultura britânica. Vou a um pub e assisto aos jogos. Adoro."
Fotografia: Elliot James Kennedy
Estilo: Coco Mell
Entrevista: Grace Gordon