Terrenos de jogo: o futuro do breakdance

A destacarem-se aqui desde 2013, os Power Crew são um grupo de sete dançarinos que treina na praia de Yoff duas vezes por semana durante a tarde para melhorar as suas apresentações de rua enérgicas. "A areia ajuda a criar resistência e força", afirma o líder do grupo de 27 anos, Xavier Goudiaby. "Pensámos: «Porque não aplicar isto na dança?» Quando voltarmos ao pavimento, estávamos mais rápidos."



O grupo aprendeu que a areia irregular e em constante movimento e a resistência existente das águas rasas ajudam a maximizar a sua agilidade e a força, minimizando assim a sua necessidade de ir ao ginásio fazer cross-training. "Já o fazemos na areia", afirma o Xavier, que, ao fazer um mortal à retaguarda sem esforço na linha costeira, comprova que esta abordagem ajuda a elevar os seus movimentos a outro nível.