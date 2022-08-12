O estilo da Sabrina Ionescu

Em relação às cores, a Sabrina prefere tons neutros, optando por matizes discretos com peças básicas em preto e branco. "Não gosto muito de cores extremamente vistosas. Gosto de tons pastel subtis. Para ser sincera, a minha cor favorita é o rosa claro."

Uma peça que abomina? "As calças de ganga", afirma. "Não são tão confortáveis. Prefiro usar calças desportivas. É mesmo mentalidade de atleta", brinca.

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