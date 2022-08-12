Descontraído, mas aprimorado
O estilo da Sabrina Ionescu
Conhecida pela sua intensidade e pela sua competitividade em campo, a Sabrina Ionescu é uma atleta extremamente disciplinada e incansável. No entanto, o estilo pessoal da estrela da WNBA revela uma Sabrina mais calma e descontraída, uma pessoa que adora estilos relaxados e que não tem medo de usar as suas calças desportivas como uma afirmação de estilo.
Para a Sabrina, o conforto é fundamental. Ela descreve o seu estilo do dia a dia como casual e simples, com peças básicas, como uma t-shirt branca que pode ser usada com roupa formal ou informal. No que diz respeito ao calçado: "As minhas favoritas são as sapatilhas Air Max. Podemos usá-las literalmente com tudo."
"Ainda utilizo os meus fatos de treino de viagem Nike de Oregon. Têm muito significado!"
Sabrina Ionescu
A Sabrina sente-se mais confiante quando combina as suas calças de fato de treino mais confortáveis com algo justo e estruturado, criando a melhor combinação de conforto e estilo casual.
Para elevar o seu look, a Sabrina combina tecidos com texturas diferentes. A sua escolha para um look elegante instantâneo: um casaco bomber preto.
Em relação às cores, a Sabrina prefere tons neutros, optando por matizes discretos com peças básicas em preto e branco. "Não gosto muito de cores extremamente vistosas. Gosto de tons pastel subtis. Para ser sincera, a minha cor favorita é o rosa claro."
Uma peça que abomina? "As calças de ganga", afirma. "Não são tão confortáveis. Prefiro usar calças desportivas. É mesmo mentalidade de atleta", brinca.
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