Atinge as tuas metas com as dicas de treino mental do atleta de crossfit Chandler Smith

Podcast Trained: enfrenta qualquer desafio com o Chandler Smith
Orientação
A estrela de CrossFit partilha como se está a mudar a si próprio e a modalidade para melhor.
"Trained" é um podcast que explora as novidades do fitness holístico.
A estrela de CrossFit Chandler Smith parece ter tudo: os músculos, a mentalidade para se desafiar a si próprio e os princípios morais para desafiar o status quo ao defender a igualdade na sua modalidade. No entanto, isto não significa que o agora antigo soldado do exército dos EUA (desde este ano) não tenha fraquezas como todos nós. Neste episódio de "Trained", o atleta negro de CrossFit melhor classificado junta-se a Ryan Flaherty, Senior Director of Performance da Nike, para o arranque da oitava temporada. O Chandler revela quais as suas comidas de plástico favoritas, o seu segredo para se manter calmo sob pressão e os seus conselhos para atingir o nosso potencial no desporto e na vida.
"O momento em que me tornar complacente será o momento
em que vou parar de crescer, por isso, não posso deixar que essa altura
chegue."
Tens alguma questão sobre mentalidade, movimento, nutrição, recuperação ou sono? Tens sugestões de convidados ou tópicos? Envia um e-mail a Flaherty para trained@nike.com e ele verá o que pode fazer.