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Podcast Trained: enfrenta qualquer desafio com o Chandler Smith

Orientação

A estrela de CrossFit partilha como se está a mudar a si próprio e a modalidade para melhor.

Última atualização: 14 de maio de 2021
Atinge as tuas metas com as dicas de treino mental do atleta de crossfit Chandler Smith

"Trained" é um podcast que explora as novidades do fitness holístico.

A estrela de CrossFit Chandler Smith parece ter tudo: os músculos, a mentalidade para se desafiar a si próprio e os princípios morais para desafiar o status quo ao defender a igualdade na sua modalidade. No entanto, isto não significa que o agora antigo soldado do exército dos EUA (desde este ano) não tenha fraquezas como todos nós. Neste episódio de "Trained", o atleta negro de CrossFit melhor classificado junta-se a Ryan Flaherty, Senior Director of Performance da Nike, para o arranque da oitava temporada. O Chandler revela quais as suas comidas de plástico favoritas, o seu segredo para se manter calmo sob pressão e os seus conselhos para atingir o nosso potencial no desporto e na vida.

"O momento em que me tornar complacente será o momento
em que vou parar de crescer, por isso, não posso deixar que essa altura
chegue."

Chandler Smith

Atleta de CrossFit e antigo oficial do exército dos EUA

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Tens alguma questão sobre mentalidade, movimento, nutrição, recuperação ou sono? Tens sugestões de convidados ou tópicos? Envia um e-mail a Flaherty para trained@nike.com e ele verá o que pode fazer.

Data de publicação original: 13 de maio de 2021