Atinge as tuas metas com as dicas de treino mental do atleta de crossfit Chandler Smith

A estrela de CrossFit Chandler Smith parece ter tudo: os músculos, a mentalidade para se desafiar a si próprio e os princípios morais para desafiar o status quo ao defender a igualdade na sua modalidade. No entanto, isto não significa que o agora antigo soldado do exército dos EUA (desde este ano) não tenha fraquezas como todos nós. Neste episódio de "Trained", o atleta negro de CrossFit melhor classificado junta-se a Ryan Flaherty, Senior Director of Performance da Nike, para o arranque da oitava temporada. O Chandler revela quais as suas comidas de plástico favoritas, o seu segredo para se manter calmo sob pressão e os seus conselhos para atingir o nosso potencial no desporto e na vida.