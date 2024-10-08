Os melhores sutiãs para rapariga da Nike
Guia de compra
Estes sutiãs de desporto para jovens, disponíveis numa variedade de estilos, foram concebidos para proporcionar cobertura e conforto.
Quando chegar a altura de uma rapariga usar o seu primeiro sutiã ou sutiã de treino, é importante conseguir o sutiã certo. Para as jovens atletas, é especialmente importante encontrar um sutiã que assente bem para que as raparigas se sintam confiantes, confortáveis e capacitadas para mover o corpo. Estes sutiãs para jovens, disponíveis numa variedade de estilos, foram concebidos para proporcionar cobertura e conforto, seja para praticar desporto ou para utilização no dia a dia.
A Nike disponibiliza sutiãs para criança numa variedade de cores, padrões e estilos. Quer a adolescente esteja à procura de um sutiã de desporto para praticar desporto ou para usar no dia a dia na escola, existe um sutiã Nike para cada ocasião.
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Os sutiãs para jovens da Nike estão disponíveis em tamanhos de XS a XL+ e são geralmente concebidos para crianças entre os 7 e os 15 anos. No entanto, se os sutiãs para rapariga não conferirem uma sensação de suporte ampla, um sutiã para mulher pode ser uma melhor opção.
Encontra os melhores sutiãs Nike para jovens atletas com este guia.
Os melhores sutiãs Nike para rapariga
Para desportos, treinos e outras formas de movimento de maior impacto
Para jovens atletas que participam em desportos ou noutras atividades de maior impacto baseadas no movimento, um sutiã mais sustentado pode proporcionar uma sensação firme para adicionar a quantidade certa de suporte e compressão ligeira durante o exercício.
O sutiã Nike Swoosh, por exemplo, inclui alças racerback mais espessas e uma banda mais larga para proporcionar maior suporte. Com a tecnologia Nike Dri-FIT, o sutiã Nike Swoosh dispersa a humidade na superfície do tecido, ajudando a manter as jovens atletas frescas e secas quando transpiram. Este sutiã (também disponível em tamanhos para mulher) é fabricado numa variedade de cores e estampados, incluindo estilos reversíveis.
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Para utilização casual no dia a dia
Se a jovem precisar de um sutiã para jogos casuais ou para utilização no dia a dia, pondera comprar um sutiã leve quase impercetível.
Estes estilos incluem o sutiã Nike One, que conta com tecido elástico e uma cobertura subida no peito, bem como o sutiã Nike Indy, disponível numa variedade de estilos e designs.
Para adultos e crianças, o sutiã Indy oferece uma sensação suave, sem costuras e sem restrições com alças de ombro mais finas. Também vais encontrar a tecnologia Nike Dri-FIT com drenagem de suor nestes sutiãs.
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Como medir o tamanho de sutiã para rapariga
1. Mede o contorno abaixo do peito
Segurando uma fita métrica maleável na horizontal, puxa-a em torno da caixa torácica abaixo do peito (também conhecida como o contorno abaixo do peito). A fita métrica deve ficar bem ajustada.
2. Não tens fita métrica?
Pega num fio (ou até mesmo num atacador), numa caneta e numa régua. Envolve o fio em torno da caixa torácica, horizontalmente logo abaixo do peito, como se fosse uma fita métrica, e usa a caneta para marcar o sítio onde a extremidade do fio ficou. Em seguida, coloca o fio numa superfície plana e usa uma régua para determinar a medida do contorno abaixo do peito.
3. Para encontrares o tamanho do sutiã…
Usa a medida abaixo do peito do primeiro ou segundo passo para encontrar o tamanho do sutiã na tabela de tamanhos. Se estiveres entre dois tamanhos, opta pelo tamanho maior. Um sutiã ligeiramente maior é mais confortável do que um sutiã demasiado justo. * Os sutiãs de desporto de tamanhos grandes (+) diferem apenas em circunferência e não em comprimento ou estilo.
Três dicas para encontrar o ajuste certo
1. Começa pelas alças
Deves conseguir colocar dois dedos entre as alças e o corpo. Se a alça estiver demasiado solta, experimenta um tamanho mais pequeno. Se estiver ou parecer apertada nos ombros, opta por um tamanho maior.
2. Verifica a banda
Certifica-te de que a banda não está demasiado apertada. Deves conseguir colocar confortavelmente dois dedos entre as alças e o corpo. Além disso, levanta os braços acima da cabeça e certifica-te de que a banda não sobe. Esta deve assentar mesmo ao nível das costelas.
3. Salta sem ressalto
Salta! O ressalto deve ser mínimo na zona do peito quando saltas. Além disso, o peito deve estar coberto e seguro. Se houver demasiado ressalto para te moveres confortavelmente ou se o peito ficar de fora nas axilas ou no decote, experimenta um tamanho de sutiã para mulher.
Texto de Julia Sullivan