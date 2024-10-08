Quando chegar a altura de uma rapariga usar o seu primeiro sutiã ou sutiã de treino, é importante conseguir o sutiã certo. Para as jovens atletas, é especialmente importante encontrar um sutiã que assente bem para que as raparigas se sintam confiantes, confortáveis e capacitadas para mover o corpo. Estes sutiãs para jovens, disponíveis numa variedade de estilos, foram concebidos para proporcionar cobertura e conforto, seja para praticar desporto ou para utilização no dia a dia.

A Nike disponibiliza sutiãs para criança numa variedade de cores, padrões e estilos. Quer a adolescente esteja à procura de um sutiã de desporto para praticar desporto ou para usar no dia a dia na escola, existe um sutiã Nike para cada ocasião.

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Os sutiãs para jovens da Nike estão disponíveis em tamanhos de XS a XL+ e são geralmente concebidos para crianças entre os 7 e os 15 anos. No entanto, se os sutiãs para rapariga não conferirem uma sensação de suporte ampla, um sutiã para mulher pode ser uma melhor opção.

Encontra os melhores sutiãs Nike para jovens atletas com este guia.