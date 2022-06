De que roupa de maternidade preciso para treinar?

Devido ao aumento do sangue e de outros fluidos que o teu corpo produz durante a gravidez, poderás notar inchaço nos tornozelos e nos pés. Isso pode fazer com que as tuas sapatilhas de treino já não sirvam ou não ofereçam o suporte de que precisas.

Na verdade, segundo Keller, algumas mães assistem a um crescimento do pé em meio ou um tamanho durante a gravidez. "Comprar o tamanho acima das tuas sapatilhas favoritas pode ajudar", diz Shortsleeve.

A gravidez também pode causar problemas nos pés, como a fasceíte plantar, que causa dores no calcanhar devido à pressão provocada pelo peso do bebé. Também podes sofrer de pés chatos ou pés planos porque o teu corpo liberta uma hormona denominada relaxina durante a gravidez, o que faz com que os ligamentos no teu corpo se estiquem.

"As sapatilhas bem desenhadas e sustentadas são importantes em termos de segurança", afirma Keller. "Ajudam a evitar quedas, uma vez que os teus tornozelos tendem a ficar instáveis e o centro de gravidade muda. Também te ajudam a manter em movimento para que ganhes a força e a resistência necessárias para o parto", afirma.

"Combina as tuas sapatilhas com umas meias com drenagem da humidade", aconselha Shortsleeve. O material com drenagem da humidade é fundamental devido a todas as alterações da pele que as grávidas sofrem, tanto em termos de secura como de transpiração.