Cria novos hábitos através do método dos pequenos hábitos

Se queres fazer ajustes positivos à tua rotina diária, criei um sistema que te pode ajudar a fazer alterações saudáveis e duradouras. Chamo-lhe Tiny Habits (pequenos hábitos).

Criei este método porque, pessoalmente, queria implementar dezenas de hábitos para conseguir uma saúde melhor. Sou cientista comportamental na Universidade de Stanford e os meus 10 anos de investigação em produtos tecnológicos ensinaram-me esta verdade: a simplicidade altera comportamentos.

Passei meses a explorar formas de incorporar e manter novos exercícios e hábitos de nutrição e recuperação na minha rotina. À medida que avançava, a minha vida transformava-se de uma forma que parecia praticamente sem esforço, mas queria saber se o meu método também resultaria para outros.