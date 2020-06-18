Torna-te mais forte com movimentos excêntricos

Orientação e nutrição
Última atualização: 18 de junho de 2020

Por Betina Gozo

Como olhar para o que estás a fazer e abrandar para obteres grandes resultados.

O que é um movimento excêntrico? É a parte descendente de um movimento em que os teus músculos estão a alongar-se. É uma excelente forma de desenvolver força sem equipamento, utilizando apenas o teu próprio peso. Por exemplo, se estiveres a fazer um agachamento, a fase descendente do agachamento é excêntrica. Quando fazes um movimento excêntrico, tens de abrandar (pode ser uma fase descendente de três a dez segundos) para ativares efetivamente cada músculo.

"Não se trata apenas de agachamentos. Podes converter a maioria dos movimentos em excêntricos."

Betina Gozo

Não se trata apenas de agachamentos. Podes converter a maioria dos movimentos em excêntricos. Experimenta com flexões: concentra-te apenas em fazer a fase descendente muito lentamente e, depois, sobe ao teu ritmo normal. Quando incorporas a fase excêntrica de uma flexão, vais sentir que o tronco e os músculos estabilizadores se envolvem muito mais, o que muitas vezes ajuda a compensar qualquer excesso ou fraqueza. Este é um dos meus movimentos favoritos para os meus clientes fazerem, pois ajuda-os realmente a prepararem-se para conseguirem fazer mais flexões com mais força. Geralmente, as pessoas fazem 10 repetições o mais rapidamente possível. No entanto, se incorporares movimentos excêntricos, 10 dessas mesmas repetições vão fazer-te sentir muito mais o esforço e aumentar a tua força mais rapidamente.

Não percas os meus treinos com movimentos excêntricos. Também os podes experimentar de forma autónoma sempre que um treino incluir flexões ou agachamentos. Tenta fazê-los excentricamente, abrandando cada um até três ou quatro segundos. Verás como concentrar-te naquele movimento excêntrico trabalha os mesmos músculos de uma forma totalmente diferente.

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Data de publicação original: 24 de abril de 2020