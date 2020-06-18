Torna-te mais forte com movimentos excêntricos

Não se trata apenas de agachamentos. Podes converter a maioria dos movimentos em excêntricos. Experimenta com flexões: concentra-te apenas em fazer a fase descendente muito lentamente e, depois, sobe ao teu ritmo normal. Quando incorporas a fase excêntrica de uma flexão, vais sentir que o tronco e os músculos estabilizadores se envolvem muito mais, o que muitas vezes ajuda a compensar qualquer excesso ou fraqueza. Este é um dos meus movimentos favoritos para os meus clientes fazerem, pois ajuda-os realmente a prepararem-se para conseguirem fazer mais flexões com mais força. Geralmente, as pessoas fazem 10 repetições o mais rapidamente possível. No entanto, se incorporares movimentos excêntricos, 10 dessas mesmas repetições vão fazer-te sentir muito mais o esforço e aumentar a tua força mais rapidamente.



Não percas os meus treinos com movimentos excêntricos. Também os podes experimentar de forma autónoma sempre que um treino incluir flexões ou agachamentos. Tenta fazê-los excentricamente, abrandando cada um até três ou quatro segundos. Verás como concentrar-te naquele movimento excêntrico trabalha os mesmos músculos de uma forma totalmente diferente.