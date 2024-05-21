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Kimia Alizadeh

A potência do taekwondo Kimia Alizadeh desafia todas as probabilidades com a sua vontade persistente de ganhar. Como representante orgulhosa da comunidade de refugiados, ela é um símbolo de resiliência, garra e tenacidade.

Última atualização: 21 de maio de 2024
Leitura de 2 min
Atleta Nike: Kimia Alizadeh

Kimia Alizadeh

Disciplina: taekwondo
País de origem: Irão
Seleção nacional: Bulgária
Data de nascimento: 10/07/1998

"Não tenho sonhos, só tenho objetivos. Um sonho é demasiado grande, é difícil de alcançar. No entanto, quando tens um objetivo, uma meta, sentes que o podes alcançar."

A Kimia não acredita em sonhos. "Um sonho é demasiado grande, é difícil de alcançar. No entanto, quando tens um objetivo, uma meta, sentes que o podes alcançar." Ela acredita em manter os pés assentes na terra a todo o custo: desta forma, ganhar torna-se uma realidade.

Olympic Refuge Foundation

A Nike é impulsionada por uma crença no poder do desporto para fazer o mundo avançar. Descobre como a Nike está a colaborar no apoio a atletas deslocados com a Olympic Refuge Foundation.

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Data de publicação original: 21 de maio de 2024

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