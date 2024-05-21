Atleta Nike: Kimia Alizadeh

Kimia Alizadeh
A potência do taekwondo Kimia Alizadeh desafia todas as probabilidades com a sua vontade persistente de ganhar. Como representante orgulhosa da comunidade de refugiados, ela é um símbolo de resiliência, garra e tenacidade.
Kimia Alizadeh
Disciplina: taekwondo
País de origem: Irão
Seleção nacional: Bulgária
Data de nascimento: 10/07/1998
"Não tenho sonhos, só tenho objetivos. Um sonho é demasiado grande, é difícil de alcançar. No entanto, quando tens um objetivo, uma meta, sentes que o podes alcançar."
A Kimia não acredita em sonhos. "Um sonho é demasiado grande, é difícil de alcançar. No entanto, quando tens um objetivo, uma meta, sentes que o podes alcançar." Ela acredita em manter os pés assentes na terra a todo o custo: desta forma, ganhar torna-se uma realidade.
Olympic Refuge Foundation
A Nike é impulsionada por uma crença no poder do desporto para fazer o mundo avançar. Descobre como a Nike está a colaborar no apoio a atletas deslocados com a Olympic Refuge Foundation.