Sem orgulho não há desporto: Joy Run Collective

Sem orgulho, não há desporto
A comunidade LGBTQIA+ sempre esteve presente, a superar os limites através de uma expressão ousada para a inovação e a alegria. Estamos a destacar os atletas* e os coletivos que estão a criar um impacto duradouro e positivo no desporto para que as gerações futuras se sintam dignas e capazes de movimentar os seus corpos tão livremente como qualquer outra pessoa.
Se ainda não ouviste falar da Joy Run Collective, sediada em Berlim, então deixa-nos apresentar-ta. Fundada por Huyen (ela/dela) depois de ter descoberto a ligação empoderadora entre a corrida e a autoconfiança, esta comunidade inspiradora defende os indivíduos BIPOC* e queer. A sua missão é encorajar mais pessoas queer a participarem no running.
Este grupo inclusivo proporciona um ambiente seguro e de aceitação para que as pessoas possam abraçar livremente a alegria de movimento. Conquistando um ímpeto significativo, a Joy Run está a revolucionar o panorama do running em Berlim, criando um espaço onde as gerações futuras se podem sentir seguras e confortáveis nas suas jornadas de running.
Alegria e comunidade
Com orgulho por fazerem parte do grupo, Hany (ela/elu) e Jarred (ele/elu) adoram a forma como integrar a comunidade Joy lhes permite sentirem-se representados, visíveis e, mais do que tudo, livres para reivindicarem o seu espaço nos belos cenários de Berlim.
Quando se sentem validados num espaço seguro, sentem-se protegidos. O facto de poderem correr desinibidos é algo que muitas vezes é dado como garantido, mas, com a Joy, obtêm um profundo sentimento de gratidão e libertação. Correr é muito mais do que uma simples ação, é uma viagem mental que lhes ensina a estar presentes, a ouvir os seus corpos e a ignorar o que os outros possam pensar.
"É muito importante reivindicar o nosso espaço neste mundo, mas também partilhar esse espaço com outras pessoas." – Hany