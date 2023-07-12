Sem orgulho não há desporto: Joy Run Collective

A comunidade LGBTQIA+ sempre esteve presente, a superar os limites através de uma expressão ousada para a inovação e a alegria. Estamos a destacar os atletas* e os coletivos que estão a criar um impacto duradouro e positivo no desporto para que as gerações futuras se sintam dignas e capazes de movimentar os seus corpos tão livremente como qualquer outra pessoa.



Se ainda não ouviste falar da Joy Run Collective, sediada em Berlim, então deixa-nos apresentar-ta. Fundada por Huyen (ela/dela) depois de ter descoberto a ligação empoderadora entre a corrida e a autoconfiança, esta comunidade inspiradora defende os indivíduos BIPOC* e queer. A sua missão é encorajar mais pessoas queer a participarem no running.



Este grupo inclusivo proporciona um ambiente seguro e de aceitação para que as pessoas possam abraçar livremente a alegria de movimento. Conquistando um ímpeto significativo, a Joy Run está a revolucionar o panorama do running em Berlim, criando um espaço onde as gerações futuras se podem sentir seguras e confortáveis nas suas jornadas de running.