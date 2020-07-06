Jogo da estátua em família

Comecem o treino em família. À medida que se movem, gritem "Estátua!" à vez. Nessa altura, todos têm de se tornar estátuas imóveis e interromper o treino. Mantenham a postura durante o tempo que conseguirem até que alguém desista e perca a postura. Aguentem até haver só uma estátua imóvel. Continuem a fazer de estátuas e a ver quem cede durante todo o treino.