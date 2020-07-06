Jogo da estátua em família

Orientação
Última atualização: 6 de julho de 2020

Da Nike Training

Jogo da estátua em família

Quem é o membro da família mais perseverante? Descobre com este treino divertido e eficiente.

Treinar em família é suposto ser divertido e este treino centra-se no máximo de diversão possível! Reúne a família para ver quem consegue chegar ao fim de cada fase da "estátua" sem ceder.

Estátua! Junta a família e preparem-se para concentrarem a mente e o corpo, mantendo as posições em agachamentos e flexões. Quando começar a ficar difícil, lembra-te: a família que fica em estátua em conjunto cresce em conjunto.

Jogo da estátua em família

O treino

Comecem o treino em família. À medida que se movem, gritem "Estátua!" à vez. Nessa altura, todos têm de se tornar estátuas imóveis e interromper o treino. Mantenham a postura durante o tempo que conseguirem até que alguém desista e perca a postura. Aguentem até haver só uma estátua imóvel. Continuem a fazer de estátuas e a ver quem cede durante todo o treino.

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O treino

Comecem o treino em família. À medida que se movem, gritem "Estátua!" à vez. Nessa altura, todos têm de se tornar estátuas imóveis e interromper o treino. Mantenham a postura durante o tempo que conseguirem até que alguém desista e perca a postura. Aguentem até haver só uma estátua imóvel. Continuem a fazer de estátuas e a ver quem cede durante todo o treino.

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Data de publicação original: 7 de julho de 2020

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