Jogo da estátua em família
Orientação
Da Nike Training
Quem é o membro da família mais perseverante? Descobre com este treino divertido e eficiente.
Treinar em família é suposto ser divertido e este treino centra-se no máximo de diversão possível! Reúne a família para ver quem consegue chegar ao fim de cada fase da "estátua" sem ceder.
Estátua! Junta a família e preparem-se para concentrarem a mente e o corpo, mantendo as posições em agachamentos e flexões. Quando começar a ficar difícil, lembra-te: a família que fica em estátua em conjunto cresce em conjunto.
O treino
Comecem o treino em família. À medida que se movem, gritem "Estátua!" à vez. Nessa altura, todos têm de se tornar estátuas imóveis e interromper o treino. Mantenham a postura durante o tempo que conseguirem até que alguém desista e perca a postura. Aguentem até haver só uma estátua imóvel. Continuem a fazer de estátuas e a ver quem cede durante todo o treino.
O treino
Comecem o treino em família. À medida que se movem, gritem "Estátua!" à vez. Nessa altura, todos têm de se tornar estátuas imóveis e interromper o treino. Mantenham a postura durante o tempo que conseguirem até que alguém desista e perca a postura. Aguentem até haver só uma estátua imóvel. Continuem a fazer de estátuas e a ver quem cede durante todo o treino.